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Общество
23 сентября 2020, 15:21

Закрытие сезона в ЦПКиО Екатеринбурга: посетителей бесплатно прокатят на колесе обозрения

ЦПКиО Екатеринбурга

Закрытие сезона в ЦПКиО Екатеринбурга: посетителей бесплатно прокатят на колесе обозрения. Фото: Галина Соловьёва.

ЦПКиО имени Маяковского подготовил для жителей Екатеринбурга несколько сюрпризов. В ближайшие выходные посетители парка смогут бесплатно прокатиться на колесе обозрения, посмотреть выставку ретро-автомобилей, послушать джазовый оркестр.

Развлекательная программа подготовлена в связи с закрытием сезона. Так, 26 и 27 сентября гости ЦПКиО смогут прокатиться на колесе обозрения и увидеть город с высоты 25 метров. В течение двух дней с 13:00 до 17:00 на территории парка также будет идти детская программа с аниматорами.

Кроме того, в субботу с 11:00 до 14:00 пройдёт выставка ретро-автомобилей. Машины будут размещены на площади Технического прогресса. А в воскресенье в 16:00 на главной сцене выступит знаменитый танцующий оркестр под управлением Александра Павлова.

"Областная газета" поинтересовалась, как повлияет закрытие сезона на работу аттракционов. Изданию в пресс-службе парка уточнили, что аттракционы пока свою работу продолжат. Дата их закрытия на зиму не установлена.

"Их работа зависит от погоды", – сказали в пресс-службе ЦПКиО. К примеру, колесо обозрения не сможет работать, если будет сильный ветер и дождь. К счастью, синоптики обещают тёплые и сухие выходные.

Нам также уточнили, что животных из городской фермы "Морковкино", которая находится на территории парка, начали переводить в тёплые вольеры. В этом году посетители уже не смогут посетить зооуголок.

Областная газета Свердловской области

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