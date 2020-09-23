Госдума РФ приняла законопроект о повышении табачных акцизов на 20%

По данным Министерства финансов РФ, стоимость пачки сигарет может вырасти на 20 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об увеличении на 20% стоимости акцизов на табачные изделия. По данным Министерства финансов РФ, стоимость пачки сигарет может вырасти на 20 рублей.

В 2021 году ставка акциза на сигареты составит 2 359 рублей за тысячу штук. На вейпы и электронные сигареты ставка увеличится до 60 рублей за штуку. Кроме того, увеличить стоимость акцизов на 20% предлагается и на жевательный, нюхательный, курительный, трубочный, сосательный и кальянный табак - с 3 172 до 3 806 рублей за килограмм, сообщает "Российская газета".

Напомним, что ежегодно ставки табачных акцизов увеличиваются на уровень прогнозируемой инфляции (4% в 2021 году), однако Правительство РФ предложило поднять стоимость соответствующих акцизов в 2021 году сразу на 20%. В 2022 и 2023 годах повышение акцизов вновь составит 4%.

Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, действующие меры ответственности за распространение маркированных и немаркированных табачных изделий требуют доработки, в связи с чем администрирование табачных акцизов будет усилено по аналогии с рынком алкогольных напитков. Кроме того, увеличение стоимости сигарет, по словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, согласуется с антитабачной политикой государства.