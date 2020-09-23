Темы дня

Общество
23 сентября 2020, 16:20

Госдума РФ приняла законопроект о повышении табачных акцизов на 20%

Курение

По данным Министерства финансов РФ, стоимость пачки сигарет может вырасти на 20 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об увеличении на 20% стоимости акцизов на табачные изделия. По данным Министерства финансов РФ, стоимость пачки сигарет может вырасти на 20 рублей.

В  2021 году ставка акциза на сигареты составит 2 359 рублей за тысячу штук. На вейпы и электронные сигареты ставка увеличится до 60 рублей за штуку. Кроме того, увеличить стоимость акцизов на 20% предлагается и на жевательный, нюхательный, курительный, трубочный, сосательный и кальянный табак - с 3 172 до 3 806 рублей за килограмм, сообщает "Российская газета".

Напомним, что ежегодно ставки табачных акцизов увеличиваются на уровень прогнозируемой инфляции (4% в 2021 году), однако Правительство РФ предложило поднять стоимость соответствующих акцизов в 2021 году сразу на 20%. В 2022 и 2023 годах повышение акцизов вновь составит 4%.

Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, действующие меры ответственности за распространение маркированных и немаркированных табачных изделий требуют доработки, в связи с чем администрирование табачных акцизов будет усилено по аналогии с рынком алкогольных напитков. Кроме того, увеличение стоимости сигарет, по словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, согласуется с антитабачной политикой государства.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.09.2020, 17:41 / Общество
В Свердловской области более 879 тысяч человек сделали прививку от гриппа
23.09.2020, 17:14 / Общество
Работы по обновлению Шарташского лесопарка в Екатеринбурге будут идти 10 лет
23.09.2020, 16:20 / Общество
Госдума РФ приняла законопроект о повышении табачных акцизов на 20%
23.09.2020, 16:00 / Общество
В Екатеринбурге на неделю закроют улицу Чкалова
23.09.2020, 15:53 / Общество
Екатеринбуржцам вернут бесплатный онкосубботник