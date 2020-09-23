Повышение выплат на детей и увеличение числа бюджетных мест в вузах: основные тезисы из выступления Президента РФ перед Совфедом

В ходе выступления глава государства дал ряд поручений Совфеду, Правительству РФ и отдельным министерствам. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами Соведа Федерации. В ходе выступления глава государства дал ряд поручений Совфеду, Правительству РФ и отдельным министерствам. "Областная газета" публикует основные тезисы, озвученные главой государства.

Встреча Президента с членами Совета Федерации прошла в Кремле. В начале выступления Владимир Путин отметил, что в Совфеде стартовала осенняя сессия.

Глава государства поблагодарил российских сенаторов за работу по подготовке изменений в Конституцию РФ. Он подчеркнул, что поправки в Основной закон страны, в частности, призваны обеспечить соблюдение законности и правопорядка, защиту предпринимательских свобод и интересов граждан.

"Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Далее глава государства заявил о направлении в Госдуму первого пакета законопроектов для реализации новых положений Конституции. При этом он отметил, что предстоит качественное развитие всей правовой базы РФ.

После этого речь зашла о поддержке малоимущих семей с детьми до 7 лет. Владимир Путин подчеркнул, что соответствующие выплаты получают родители 4 млн 850 тыс. детей. Выплата на детей до трёх лет составляет один прожиточный минимум в конкретном регионе, а на детей от 3 до 7 лет - половина регионального прожиточного минимума.

♦ Президент поручил Правительству предусмотреть при формировании бюджета возможность увеличения таких выплат с 2021 года.

♦ Кабмину и Совету Федерации было поручено наверстать к концу 2020 года отставание по созданию новых мест в детских садах для детей до 3 лет. По словам российского лидера, планы по формированию дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях не были выполнены в полном объёме из-за пандемии коронавируса.

♦ Владимир Путин также отметил, что в 2021 году на обеспечение учеников начальных классов школ необходимо направить более 40 млрд рублей, а на создание новых школьных мест - 76,1 млрд рублей. Кроме того, в период с 2021 по 2023 годы на выплаты классным руководителям ежегодно будет выделяться 75 млрд рублей.

♦ Далее Президент РФ напомнил о планах по повышению доступности высшего образования в стране. Он напомнил, что в нынешнем году было выделено и профинансировано 11,5 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах, 9,5 из которых - в региональных вузах. По его словам, в 2021 году в вузах появится ещё 33 тыс. бюджетных мест.

♦ Владимир Путин также рассказал, что уровень безработицы на сегодняшний день превышает 6%, а также указал на важность помощи россиянам с низкими доходами.

♦ Он отметил, что пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%.

"Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких. В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях", - уточнил Президент.

♦ Кроме того, глава государства поручил Правительству найти дополнительные ресурсы на дорожное строительство в 2021-2023 годах. По его словам, формирование широкой и качественной дорожной сети является ключевым фактором обустройства территорий и создания благоприятных условий для жизни людей.