Лучший учитель татарского, юные герои и ошибочный гол Дзюбы: лучшее в номере «Облгазеты» за 24 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Впервые за последние десятилетия победителем профессионального федерального конкурса среди учителей татарского языка стал педагог из Свердловской области — Дамир Каюмов из деревни Усть-Манчаж Артинского района. Свой победный урок в Казани на Всероссийском конкурсе учителей татарского языка он проводил по родной литературе.

Всего в конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» в 2020 году приняли участие 237 учителей из Татарстана и 23 педагога из 12 регионов России. Подробности о победителе и, конечно, о награде – читайте сегодня в «Областной газете».

Вчера в министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области наградили юных свердловчан, ставших лауреатами нагрудного знака «Горячее сердце». Каждый из них совершил, без преувеличения, подвиг, спасая в критической ситуации человеческие жизни. Самому младшему на тот момент было 10 лет, самому старшему – 17. В числе награждённых – пять мальчишек: Дмитрий Апресов из Дегтярска, Кирилл Гольцов и Константин Журавлёв из Сысерти, Сергей Жуликов из Ревды и Дмитрий Хмелин из посёлка Рефтинский. О них и их героических поступках вы узнаете из свежего номера.

И напоследок новости спорта. В российском футболе новый скандал, причиной которого снова стала судейская ошибка. Напомним, в самом начале матча «Урал» – «Зенит», который проходил в Екатеринбурге, нападающий питерской команды Артём Дзюба выскочил на передачу партнёра и переправил мяч в ворота. Боковой арбитр встречи зафиксировал положение «вне игры», однако главный судья встречи Сергей Карасёв, выслушав подсказки своих видеоассистентов, засчитал взятие ворот. Спустя несколько дней после Российский футбольный союз выступил с официальным заявлением: гол Дзюбы был засчитан ошибочно. О том, на что повлияет это решение рассказывает наш спортивный обозреватель Данил Паливода.