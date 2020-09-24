Россиян обязали уходить на самоизоляцию по возвращении из-за рубежа

Прибывшие туристы должны остаться дома, пока не получат отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Изменения вступили в силу с 24 сентября.
"До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - говорится в постановлении.
Напомним, что после открытия границ с некоторыми странами вернувшимся россиянам давалось три дня, чтобы пройти тест на COVID-19. Не предоставившим вовремя данные о своём COVID-статусе выписывают штрафы.
Ранее ужесточение мер для туристов анонсировал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он заявлял, что уральцев, которые после возвращения из-за границы не сдали тест и не разместили результат на портале госуслуг, могут не пустить на работу.
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