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24 сентября 2020, 08:10

Россиян обязали уходить на самоизоляцию по возвращении из-за рубежа

Турист с чемоданом

Изменения вступили в силу с 24 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Прибывшие туристы должны остаться дома, пока не получат отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Изменения вступили в силу с 24 сентября.

"До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", - говорится в постановлении.

Напомним, что после открытия границ с некоторыми странами вернувшимся россиянам давалось три дня, чтобы пройти тест на COVID-19. Не предоставившим вовремя данные о своём COVID-статусе выписывают штрафы.

Ранее ужесточение мер для туристов анонсировал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он заявлял, что уральцев, которые после возвращения из-за границы не сдали тест и не разместили результат на портале госуслуг, могут не пустить на работу.

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Публикуем документ, размещённый на интеренет-портале правовой информации:

Фото: постановление
Фото: постановление

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Областная газета Свердловской области

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