На Среднем Урале магазин получил штраф за реализацию просроченных конфет

Свердловский магазин получил штраф за реализацию просроченных конфет. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области суд оштрафовал продуктовый магазин, расположенный в селе Кашино, за продажу просроченных конфет. "Верный" должен заплатить 300 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, на реализацию продукции ненадлежащего качества в магазине пожаловался местный житель. После его обращения санврачи провели проверку в отношении юрлица ООО "Союз Святого Иоанна Воина".

По итогам надзорных мероприятий были выявлены две коробки по 4 килограмма конфет "Птичьи сказки", две коробки по 6 килограммов карамели "Столичная любимая", а также пять коробок по 2,5 килограмма конфет "35" с истекшим сроком годности. В связи с этим арбитражным судом Свердловской области юрлицо оштрафовано на 300 000 рублей.

Продажа продуктов с истекшим сроком годности создаёт угрозу для здоровья населения: употребление в пищу просроченных продуктов может стать причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта, пищевых отравлений.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала об ещё одной оштрафованной торговой точке. Так, в деревне Поварня оштрафовали магазин "Монетка". У работников торговой точки выявили новую коронавирусную инфекцию.

Тогда по итогам проверки в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания). По решению Белоярского районного суда магазину назначен штраф в размере 200 000 рублей.