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Общество
24 сентября 2020, 10:35

В Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года ради ярмарки выходного дня

площадь 1905 года, ярмарка

26 и 27 сентября, на площади 1905 года в Екатеринбурга развернётся ярмарка выходного дня. Фото: Алексей Кунилов.

В предстоящие выходные, 26 и 27 сентября, на площади 1905 года в Екатеринбурга развернётся ярмарка выходного дня. Действующая там парковка будет закрыта.

Оставить автомобили там нельзя будет с 23:00 25 сентября до 19:00 27 сентября. При этом парковочные места будут доступны водителям на улицах Урицкого и Володарского, примыкающих к площади 1905 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. Горожане смогут приобрести овощи и фрукты из разных регионов России, соленья, молочные продукты, мясо, рыбу, сладости, выпечку и чай. Также на ярмарке будут представлены предметы одежды — варежки, носки, жилеты, туники, кофты и пончо.

Напомним, первая в этом сезоне ярмарка выходного дня в столице Урала прошла 12 и 13 сентября, следующая — намечена на 10 и 11 октября.

Областная газета Свердловской области

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