В Верхотурье приедет министр строительства и ЖКХ

На реконструкцию площади муниципалитет получал федеральный грант – 54 миллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ждут министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. 25 сентября он откроет центральную городскую площадь Верхотурья и поучаствует в праздновании Дня памяти Симеона Верхотурского.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, визит в духовную столицу Урала начнётся с посещения Свято-Николаевского мужского монастыря. В 11:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл проводит там Божественную литургию в праздник перенесения мощей святого Симеона Верхотурского. О программе богослужений на 24 и 25 сентября читайте здесь.

В полдень глава Мистроя РФ Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев откроют обновлённую центральную городскую площадь. Реконструкция проходила на средства федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

Напомним, что в прошлом году Верхотурье в числе трёх уральских городов победило во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реконструкцию площади муниципалитет получил федеральный грант – 54 миллиона рублей. Из областного бюджета было выделено 30 миллионов рублей и более 6 миллионов вложил частный инвестор.

В этом году стало известно, что Верхотурье также получит федеральный грант на благоустройство сквера по ул. Малышева.