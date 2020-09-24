У россиян могут перестать изымать домашних животных за долги

Новые правила будут способствовать более гуманному отношению к животным, их содержанию в комфортных условиях, а также эмоциональному благополучию их владельцев. Фото: Павел Ворожцов.

В Госдуму РФ внесли законопроект, запрещающий изымать у граждан с долгами домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Авторами инициативы выступили председатели двух комитетов Госдумы Павел Крашенинников и Владимир Бурматов.

Авторы законопроекта объясняют необходимость своей инициативы тем, что в результате практики изъятия питомцев негативные последствия наступают как для их владельцев, считающих животных членами своей семьи, так и для самих четвероногих в связи с отсутствием у органов власти необходимых условий для их содержания.

Как говорится в сообщении на сайте Госдумы, законопроект подразумевает внесение изменений в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса, где содержится перечень сельскохозяйственных животных, которых нельзя изымать за долги: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птицы и пчелы. Данный перечень может быть дополнен домашними животными, например, кошками и собаками.

По словам Павла Крашенинникова, новые правила будут способствовать более гуманному отношению к животным, их содержанию в комфортных условиях, а также эмоциональному благополучию их владельцев.