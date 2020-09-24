Под Екатеринбургом ожидаются заморозки до -1ºС. Фото: Владимир Мартьянов.

В ближайшую ночь жителей Свердловской области, в том числе проживающих в окрестностях Екатеринбурга, ожидают заморозки. Однако после холодов в регион придёт "бабье лето".

По данным Уральского гидрометцентра в ночь на 25 сентября в уральской столице столбик термометра опустится до +1...+3ºС. При этом в окрестностях города прогнозируются заморозки до -1ºС. Ещё холоднее – до -3ºС – будет на других территориях Среднего Урала.

После заморозков ожидается потепление, как в регионе, так и в городе. Наступит "бабье лето". Как ранее сообщала "Областная газета", уральские синоптики прогнозируют возвращение сухой и тёплой погоды с 25 сентября. В предстоящие выходные температура воздуха превысит климатические значения на 2-3°С.

"Тёплая сухая погода удержится в течение оставшихся сентябрьских дней и, возможно, в первые дни октября", – сообщала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По обновлённым данным, в пятницу днём в регионе будет +10...+15°С, в Екатеринбурге воздух прогреется до +12...+14°С. В Свердловской области по ночам на субботу и на воскресенье ожидается +1...+6°С, +2...+7°С соответственно. А днём +13...+18°С и +14...+19°С. В столице Урала в эти дни ночью будет +3...+5°С и +4...+6°С, днём +14...+16°С и +15...+17°С.

Напомним, "Облгазета" уже рассказывала о том, как спасти садовые культуры от осенних заморозков. Садоводам необходимо помнить о том, что есть культуры, невосприимчивые к заморозкам, а есть и особо к ним чувствительные. В первую очередь рекомендуется убрать малину, груши, яблоки, свёклу, кабачки и тыкву. Если вы не успели этого сделать, то можно пустить побитый заморозком урожай на заготовки.

А вот морковь, петрушка и капуста заморозков не боятся. Морковь вообще некоторые на зиму в земле оставляют. А капусту можно не убирать до -8°С. Ей только лучше будет – охладится перед закладкой на зиму.

В тему Можно ли самому спрогнозировать осенние заморозки? Разумеется. Помимо сообщений по радио и телевидению, подсказки даёт сама природа – если к 19 – 20 часам вечера столбик термометра приближается к отметке 1–2°С, то ночью температура точно понизится. При этом холоднее всего будет ближе к рассвету. О скорых заморозках предупреждает и безоблачное небо, отсутствие ветра и осадков. Перед заморозками исчезает роса, а воздух становится сухим.