Евгений Куйвашев и Николай Цуканов поздравили Александра Высокинского с днём рождения

В феврале 2016 года Евгений Куйвашев назначил Александра Высокинского вице-премьером регионального правительства, а в сентябре 2018 года - мэром Екатеринбурга. Фото: Александр Зайцев.

В четверг, 24 сентября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отмечает своё 47-летие. С днём рождения градоначальника поздравили, в частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

В поздравительной телеграмме Николай Цуканов отметил управленческие достоинства Александра Высокинского, его стратегическое мышление и умение "принимать смелые и верные решения".

"Благодаря вашему трудолюбию, целеустремлённости и неравнодушию к людям, город активно развивается не только как промышленный центр, но и как современный комфортный мегаполис. Пусть ваши начинания будут только успешными и приносят огромное удовлетворение", - передаёт слова полпреда Президента в УрФО пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В свою очередь губернатор Свердловской области заявил, что ценит плодотворное сотрудничество с главой уральской столицы по реализации нацпроектов и "пятилетки развития", совместную работу по повышению туристической, деловой и инвестиционной привлекательности Екатеринбурга, а также по улучшению качества жизни горожан.

"Желаю дальнейших успехов в работе, содействия коллег, счастья, здоровья благополучия, всего доброго", - пишет Евгений Куйвашев.

Кроме того, мэра Екатеринбурга поздравили с днём рождения член Совета Федерации Эдуард Россель, командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и основатель Группы компаний "Сима-Ленд" Андрей Симановский.

Александр Высокинский родился 24 сентября 1973 года в Свердловске. Окончил Уральскую академию госслужбы по специальности "Государственное и муниципальное управление" в 1996 году, а спустя три года - аспирантуру Академии государственной службы при Президенте РФ в Москве.

В июне 2008 года Александр Высокинский стал заместителем главы Екатеринбурга, а затем перешёл на пост замглавы администрации города. В феврале 2016 года Евгений Куйвашев назначил его вице-премьером регионального правительства, а в сентябре 2018 года - мэром Екатеринбурга.