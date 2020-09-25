Траншея пустых обещаний для Махнёво, два года с Высокинским и лучшие виды Урала: самое интересное в номере «Облгазеты» за 25 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

Начнём обзор с главной темы сегодняшнего номера. Жители микрорайона Совхозный городок в посёлке Махнёво уже десять лет не могут добиться от местных властей качественной питьевой воды. Из года в год им обещают поставить современные водоочистные сооружения и проложить до них новые трубы, потому что вода из артезианской скважины не соответствует санитарным нормам по химическому составу. Очередное обещание глава Махнёвского муниципального образования Александр Лызловдал 31 августа вице-губернатору Свердловской области Сергею Бидоньков преддверии выборов в местную думу. Мэр заверил, что чистую воду людям дадут к 10 сентября. Прошло две недели, но чуда не случилось. Корреспондент «Облгазеты» побывал в Махнёво и попытался разобраться – почему дело так и сдвинулось с мёртвой точки.

Сегодня исполняется ровно два года с момента, как на пост мэра Екатеринбурга заступил Александр Высокинский. В отличие от своих предшественников, Александр Геннадьевич сходу заявил, что намерен возродить конструктивные отношения с правительством области и сделать уральскую столицу точкой притяжения не только российского, но и мирового сообщества. «Областная газета» анализирует, что ему удалось сделать, будучи главой, а что пока не получается.

В Екатеринбурге представили проект «Все дороги ведут на Урал» – это 180 фотографий, на которых фотографы запечатлели уральскую природу, городские ландшафты, достопримечательности нашей области. В будущем их планируют использовать для представления нашего региона, в частности, в материалах для зарубежных партнёров, а также на стендах правительства Свердловской области на выставках различного уровня. Сегодня на полосе «Культура» мы рассказываем о самых любопытных работах.