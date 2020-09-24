Экс-глава УМВД по Екатеринбургу обвиняется в получении крупной взятки

Игорь Трифонов получил взятку в размере 7,5 млн рублей от бывшего зампредседателя правления ООО "Коммерческий банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олега Коноплёва. Фото: Алексей Кунилов.

Бывшему главе Управления МВД по Екатеринбургу и экс-министру внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики Игорю Трифонову предъявлено обвинение в получении взятки. По решению суда, обвиняемый был заключён под стражу.

По данным Следственного комитета РФ, в 2015 году Игорь Трифонов получил через посредников взятку в размере 7,5 млн рублей от бывшего зампредседателя правления ООО "Коммерческий банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олега Коноплёва. Средства были переданы экс-главе УМВД по Екатеринбургу за оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банка.

В результате проведения следственных действий были получены доказательства, достаточные для задержания Игоря Трифонова и Олега Коноплёва. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) соответственно.

Ходатайство СК о заключении обвиняемых под стражу было удовлетворено судом. Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Напомним, о задержании Игоря Трифонова и заключении его под стражу на 1 месяц и 30 суток стало известно в воскресенье, 20 сентября.