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24 сентября 2020, 20:40

Экс-глава УМВД по Екатеринбургу обвиняется в получении крупной взятки

Полиция

Игорь Трифонов получил взятку в размере 7,5 млн рублей от бывшего зампредседателя правления ООО "Коммерческий банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олега Коноплёва. Фото: Алексей Кунилов.

Бывшему главе Управления МВД по Екатеринбургу и экс-министру внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики Игорю Трифонову предъявлено обвинение в получении взятки. По решению суда, обвиняемый был заключён под стражу.

По данным Следственного комитета РФ, в 2015 году Игорь Трифонов получил через посредников взятку в размере 7,5 млн рублей от бывшего зампредседателя правления ООО "Коммерческий банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олега Коноплёва. Средства были переданы экс-главе УМВД по Екатеринбургу за оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банка.

В результате проведения следственных действий были получены доказательства, достаточные для задержания Игоря Трифонова и Олега Коноплёва. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) соответственно.

Ходатайство СК о заключении обвиняемых под стражу было удовлетворено судом. Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Напомним, о задержании Игоря Трифонова и заключении его под стражу на 1 месяц и 30 суток стало известно в воскресенье, 20 сентября.

Областная газета Свердловской области

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