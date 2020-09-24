Свердловские журналисты получили девять наград на форуме «Вся Россия - 2020»

Александр Федосов (на фото слева) занял первое место за лучшую авторскую программу «Собрание редкостей». Фото: Наталья Дюрягина

В Сочи завершился XXIV форум современной журналистики «Вся Россия-2020». Лучший автор и дизайн — в СМИ Среднего Урала.

На форум современной журналистики «Вся Россия - 2020», несмотря на пандемию коронавируса, прибыли более 900 сотрудников средств массовой информации со всей страны. Журналисты Свердловской области подтвердили высокий уровень своего профессионализма, завоевав девять наград на форуме и в конкурсах Союза журналистов России.

Первое место за лучшую авторскую программу получил журналист из полевской телерадиокомпании «11 канал» Александр Федосов (авторская программа «Собрание редкостей»). Третье место в номинации «Лучший дизайн» заняла новоуральская газета «Нейва». Диплом в номинации «Лучшая авторская публикация» получил главный редактор газеты «Шалинский вестник» Дмитрий Сивков. Дипломантами в номинации «Лучший спецпроект/акция года» стало Свердловское областное телевидение, сетевое издание «Октагон Медиа», полевская газета «Рабочая правда», газета Верхней и Нижней Салды «Городской вестник». Отметим, что эта номинация, по словам жюри, стала самой массовой: в этом году на конкурс поступило 486 проектов. Награды всем победителям и дипломантам форума вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Помимо итогов конкурсных номинаций форума «Вся Россия», на завершении фестиваля подвели результаты и Всероссийского конкурса Союза журналистов России на лучшее журналистское произведение 2020 года. Корреспондент газеты «Нейва» Евгений Серебряков завоевал диплом за свой цикл статей в этом конкурсе. Подвели итоги и конкурса лучших журналистских работ «Преодоление пандемии Covid-19» — в нём вновь получила диплом газета «Нейва».