Прожиточный минимум на 2021 год и день рождения мэра Екатеринбурга: главные события дня

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о главных событиях уходящего дня. Фото: коллаж.

Добрый вечер! "Областная газета" рассказывает о главных событиях уходящего дня.

Заместителя министра труда и социальной защиты РФ, статс-секретарь Андрей Пудов назвал приблизительный размер прожиточного минимума на 2021 год. По его словам, он может вырасти на 412 и составить 11 653 рубля.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский празднует сегодня день рождения - ему исполнилось 47 лет. Градоначальника поздравили, в частности губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина и член Совета Федерации Эдуард Россель.

В России вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений. Согласно изменениям, при оформлении результатов поверки счётчиков, в частности и бытовых, приоритет отдаётся электронной регистрации, то есть именно электронные записи теперь являются единственным юридически значимым подтверждением результатов. Бумажные свидетельства носят только справочный характер. Подробности читайте здесь.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, согласно которому все пребывающие в Россию туристы должны соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста на COVID-19. Новые требования вступили в силу 24 сентября.