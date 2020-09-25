У свердловчанина арестовали промышленное помещение из-за долгов в 2,8 миллиона

Судебные приставы арестовали имущество жителя Белоярского городского округа. Мужчина задолжал фонду поддержки малого предпринимательства более 2,8 млн рублей.
По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, в отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Свердловчанин об этом знал, но погашать задолженность не спешил.
В связи с этим судебными приставами был составлен акт описи и ареста промышленного помещения площадью 438 "квадратов", оборудования "Система лазерной сварки "Фатон компакт" и установки шовной сварки "Импульс – 3", которыми владеет должник. Всё имущество оставлено на ответственное хранение представителю взыскателя.
Отмечается, что если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, имущество пойдёт на продажу.
Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", в Верхней Салде автошкола лишилась пяти машин из-за долгов. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профобразования задолжало по налогам более 800 тысяч рублей.
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