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25 сентября 2020, 12:14

Руководство «Областной газеты» получило Благодарственные письма Владимира Путина

Владимир Васильев и Дмитрий Полянин. Фото: А. Кунилов

Владимир Васильев и Дмитрий Полянин. Фото: А. Кунилов

Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин и его заместитель Владимир Васильев отмечены президентской наградой за освещение газетой чемпионата мира по футболу, который прошёл в России два года назад.

- Благодарю Вас за значительный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, - говорится в тексте Благодарственного письма Владимира Путина.

Награда от Президента РФ. Фото: Анна Кулакова

«Областная газета» отметилась на Мундиале, четыре матча которого прошли в столице Урала, как многочисленными публикациями в самом издании, так и различными офлайн-акциями.

За несколько недель до старта турнира «ОГ» запустила международный проект «Навстречу ЧМ-2018», который делался совместно с журналистами тех стран, чьим сборным предстояло сыграть в Екатеринбурге. Цикл из 8 публикаций на Форуме современной журналистики «Вся Россия-2018», проходившем в Сочи, получил главный приз в номинации «Спецпроект / акция года». Авторы проекты: журналисты отдела "Культура/спорт" "ОГ" Пётр Кабанов, Наталья Шадрина и Данил Паливода.

В июне 2018 года «ОГ» организовала масштабную уличную фотовыставку "Большая игра", посвящённую истории екатеринбургского футбольного клуба "Урал" и проведению матчей чемпионата мира в Екатеринбурге. Экспозицию, размещенную в самом центре города, увидели все гости уральской столицы. О ней написали не только российские, но и зарубежные СМИ (в частности – ведущее уругвайское спортивное издание «Referí»).

В сентябре 2018 года, через шесть недель после завершения чемпионата, "Облгазета" выпустила книгу «Праздник, который мы не забудем», которая рассказала об екатеринбургской части Мундиаля. Это была первая в России книга, посвящённая итогам ЧМ-2018.

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