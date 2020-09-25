Свердловчан предупредили о сиренах и перехвате ТВ-сигнала

Утром 2 октября в Свердловской области завоют сирены и произойдёт перехват ТВ-сигнала. Однако гражданам не стоит паниковать.
Проверки систем оповещения населения с запуском электросирен первой анонсировала мэрия Качканарского городского округа. Горадминистрация призвала свердловчан не беспокоиться, а также не прерывать своих занятий и работы во время звучания сирен.
"Областная газета" решила узнать об этом событии более подробно и обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там изданию сообщили, что в следующую пятницу сирены завоют на всей территории региона. Это произойдёт в 10:00.
Кроме того, в 10:35 будет произведена проверка перехвата телеэфира. На экранах появится информация о том, что "проводится техническая проверка".
В министерстве уточнили, что данные мероприятия будут проходить в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне.