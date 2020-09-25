Темы дня

Общество
25 сентября 2020, 14:24

Свердловчан предупредили о сиренах и перехвате ТВ-сигнала

электросирены

Свердловчан предупредили о сиренах и перехвате ТВ-сигнала. Фото: Павел Ворожцов

Утром 2 октября в Свердловской области завоют сирены и произойдёт перехват ТВ-сигнала. Однако гражданам не стоит паниковать.

Проверки систем оповещения населения с запуском электросирен первой анонсировала мэрия Качканарского городского округа. Горадминистрация призвала свердловчан не беспокоиться, а также не прерывать своих занятий и работы во время звучания сирен.

"Областная газета" решила узнать об этом событии более подробно и обратилась в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. Там изданию сообщили, что в следующую пятницу сирены завоют на всей территории региона. Это произойдёт в 10:00.

Кроме того, в 10:35 будет произведена проверка перехвата телеэфира. На экранах появится информация о том, что "проводится техническая проверка".

В министерстве уточнили, что данные мероприятия будут проходить в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.09.2020, 16:06 / Политика
Владимир Путин предложил США заключить соглашение об информационной безопасности
25.09.2020, 15:54 / Общество
В Telegram произошёл сбой
25.09.2020, 15:25 / Общество
Свердловское МЧС назвало муниципалитеты, где ищут грибников
25.09.2020, 14:53 / Общество
В России запускается горячая линия по ВПР-2020
25.09.2020, 14:40 / Общество
Глава Минстроя РФ открыл центральную площадь в Верхотурье