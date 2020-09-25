Археологи обнаружили в центре Екатеринбурга мостовую XIX века

По результатам экспертизы был наложен запрет на дальнейшее проведение капитального ремонта на улице 8 Марта. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Во время ремонта тротуара на улице 8 Марта в Екатеринбурге была найдена деревянная мостовая XIX века. Уральские археологи во время проведения экспертизы также обнаружили осколки керамических, деревянных и берестяных изделий.

Согласно акту историко-культурной экспертизы, опубликованному на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, заказчиком экспертизы выступило ООО "Первая архитектурно-производственная мастерская". Работы проводились на участке ул. 8 Марта от ул. Бориса Ельцина до Щорса.

Фото: Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

На указанной территории общей протяжённостью 3 800 метров были выполнены 20 шурфов, а также-историко-архивные изыскания. В результате обследования в двух шурфах был выявлен объект археологического наследия "Культурный слой Екатеринбурга XVIII - начала XX веков". Археологические вскрытия проводились на расстоянии 150-200 метров друг от друга.

Фото: Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

По результатам экспертизы был наложен запрет на дальнейшее проведение капитального ремонта на улице 8 Марта.

"Эксперт считает невозможным проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов, и иных работ на территории земельного участка", - говорится в выводе экспертизы.