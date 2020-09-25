Темы дня

Общество
25 сентября 2020, 16:56

Археологи обнаружили в центре Екатеринбурга мостовую XIX века

Археолог

По результатам экспертизы был наложен запрет на дальнейшее проведение капитального ремонта на улице 8 Марта. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Во время ремонта тротуара на улице 8 Марта в Екатеринбурге была найдена деревянная мостовая XIX века. Уральские археологи во время проведения экспертизы также обнаружили осколки керамических, деревянных и берестяных изделий.

Согласно акту историко-культурной экспертизы, опубликованному на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, заказчиком экспертизы выступило ООО "Первая архитектурно-производственная мастерская". Работы проводились на участке ул. 8 Марта от ул. Бориса Ельцина до Щорса.

Фото: Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

На указанной территории общей протяжённостью 3 800 метров были выполнены 20 шурфов, а также-историко-архивные изыскания. В результате обследования в двух шурфах был выявлен объект археологического наследия "Культурный слой Екатеринбурга XVIII - начала XX веков". Археологические вскрытия проводились на расстоянии 150-200 метров друг от друга.

Фото: Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

По результатам экспертизы был наложен запрет на дальнейшее проведение капитального ремонта на улице 8 Марта.

"Эксперт считает невозможным проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов, и иных работ на территории земельного участка", - говорится в выводе экспертизы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.09.2020, 19:14 / Общество
На Среднем Урале от коронавируса привились первые добровольцы-медики
25.09.2020, 18:15 / Экономика
Правительство РФ одобрило план восстановления экономики и МРОТ на 2021 год
25.09.2020, 17:15 / Общество
И "бабье лето" , и заморозки: в Свердловской области ожидается -3ºС
25.09.2020, 16:56 / Общество
Археологи обнаружили в центре Екатеринбурга мостовую XIX века
25.09.2020, 16:06 / Политика
Владимир Путин предложил США заключить соглашение об информационной безопасности