И "бабье лето" , и заморозки: в Свердловской области ожидается -3ºС. Фото: Александр Зайцев.

Уральская осень не перестаёт удивлять. В Свердловскую область пришло "бабье лето", в то же время местами возможны заморозки.

Известно, что на Среднем Урале в предстоящую ночь ожидаются заморозки до -3°С в воздухе, а также на поверхности почвы. Данное предупреждение также распространяется на Курганскую область. В свою очередь в Челябинской области будет ещё холоднее – до -5°С.

Ранее сообщалось о том, что с 25 сентября в Свердловскую область придёт "бабье лето". За комментарием "Областная газета" обратилась к главному синоптику Уральского гидрометцентра Галине Шепоренко.

"Дело в том, что стоит антициклон и, действительно, ночью идёт выхолаживание воздуха. При ясном небе заморозки допустимы. Однако они не особо интенсивные и для конца сентября это явление очень заурядное, оно часто наблюдается. Но это не мешает днём воздуху прогреваться. Сейчас можно наблюдать достаточно высокие температуры – "бабье лето", – рассказала она, подчеркнув, что заморозки нужно учитывать тем, кто занимается уборкой урожая.

По обновлённым данным, 26 сентября днём в регионе будет +13...+18°С. В ночь на 27 сентября ожидается +2...+7°С, а днём до +14...+19°С. В Екатеринбурге в эти дни воздух будет прогреваться до +15...+17°С.

Напомним, "Облгазета" уже рассказывала о том, как спасти урожай от осенних заморозков. Садоводам необходимо помнить о том, что есть культуры, невосприимчивые к морозам, а есть и особо к ним чувствительные. Так, впервую очередь рекомендуется убрать малину, груши, яблоки, свёклу, кабачки и тыкву. Если вы не успели этого сделать, то можно пустить побитый заморозком урожай на заготовки.

А вот морковь, петрушка и капуста заморозков не боятся. Морковь вообще некоторые на зиму в земле оставляют. А капусту можно не убирать до -8°С. Ей только лучше будет – охладится перед закладкой на зиму.

О том, как подготовить к зимовке многолетники читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".