Век Ярополка Лапшина, День машиностроителя и уникальная усадьба на Чусовой: самое интересное в номере «Облгазеты» за 26 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В понедельник, 28 сентября, исполняется 100 лет со дня рождения без преувеличения самого известного режиссёра Свердловской киностудии – Ярополка Лапшина. «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», «Демидовы», «Дым отечества»… Этими и другими картинами легендарный Ярополк Леонидович навсегда вписал себя в историю российского кинематографа, в историю Урала. Накануне памятной даты «Областная газета» пообщалась с его киномузой, исполнительницей главных ролей в нескольких его фильмах, народной артисткой СССР и РСФСР Людмилой Чурсиной.

Завтра, 27 сентября, в нашей стране отмечается День машиностроителя. В канун этого профессионального праздника первый заместитель председателя регионального отделения Союза машиностроителей России Павел Лыжин рассказал корреспонденту «Облгазеты» о сегодняшней ситуации в этой важнейшей для Среднего Урала отрасли промышленности.

Житель Усть-Утки устроил у себя в усадьбе на берегу реки Чусовой настоящее «министерство сельского хозяйства». Баня укомплектована бочкой с термодатчиками, в закрытой беседке, именуемой хозяином «переговорной», имеется камин, вход в погреб – будто теремок, и называется это хранилище овощей и зимних заготовок. Подробности о чудо-участке читайте на полосе «Дом, сад, огород».