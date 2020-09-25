Ограничения для пенсионеров в Москве и открытие площади в Верхотурье: главное к этому часу

С понедельника, 28 сентября, в Москву вернутся режим самоизоляции и дистант. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! В Москве вернули ограничения по коронавирусу для пенсионеров, глава Минстроя РФ открыл площадь в Верхотурье, а Президент РФ призвал США к сотрудничеству в сфере информационной безопасности - "Облгазета" рассказывает о главных новостях дня.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращениям к старшему поколению жителей столицы, на тему повторного введения ограничений из-за коронавируса. Так, с понедельника, 28 сентября, в Москву вернутся режим самоизоляции и дистант для указанной группы граждан, а также для лиц с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ уже подписан и опубликован.

Президент России Владимир Путин призвал США возобновить диалог по вопросам обеспечения международной информационной безопасности. Также российский лидер предложил подписать соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве и обменяться гарантиями о взаимном невмешательстве во внутренние дела друг друга.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев открыли в Верхотурье долгожданную площадь в центре города, на которую было потрачено почти 200 млн рублей. Обновлённая площадь порадует местных жителей детской и спортивной зонами, а также местами для отдыха и проведения массовых мероприятий.

Члены Правительства РФ одобрили общенациональный план по восстановлению экономики и законопроект об изменении МРОТ на 2021 год. Подробности можно узнать здесь.