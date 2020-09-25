В России запретили организовывать детские кружки на цокольных этажах и в подвалах зданий

Новые противопожарные правила запрещают размещать помещения для досуга и отдыха детей на мансарде здания с недостаточной степенью огнестойкости. Фото: Павел Ворожцов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление с обновлёнными правилами пожарной безопасности, в которых указаны места, где запрещено организовывать детские кружки. Документ вступит в силу с 2021 года.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, детские развивающие центры, залы для проведения праздничных и спортивных мероприятий, а также развлекательные центры не могут располагаться в подвалах и на цокольных этажах зданий, если это не предусмотрено в проектной документации.

Кроме того, новые противопожарные правила запрещают размещать помещения для досуга и отдыха детей на мансарде здания с недостаточной степенью огнестойкости. Максимальное количество детей в таких зданиях ограничивается 50, а если на этаже только один аварийный выход - только 10 детей.

Постановление вступит в силу 1 января 2021 года.