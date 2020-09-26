Заморозки продержатся в Свердловской области до вторника

Заморозки также ожидаются в ночь на 27 в Челябинской области, а в ночи на 27 и 28 сентября - в Курганской области. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие два дня на территории Среднего Урала вновь ожидаются заморозки. Ночью температура воздуха и на поверхности почвы в некоторых районах Свердловской области опустится до -3ºС.

По информации Уральского гидрометцентра, заморозки также ожидаются в ночь на 27 в Челябинской области, а в ночи на 27 и 28 сентября - в Курганской области.

При этом днём на территории Свердловской области в ближайшие три дня будет достаточно тепло - воздух прогреется до +12...+19ºС. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

В Екатеринбурге осадки не ожидаются до вторника, а днём столбики термометров поднимутся до +16...+18ºС в воскресенье, +15...+17ºС - в понедельник и +14...+16ºС - во вторник. Ночью все эти три дня температура будет колебаться в промежутке +3...+7ºС.

Фото: Уральский гидрометцентр

Напомним, ранее сообщалось, что с 25 сентября в Свердловскую область придёт "бабье лето". Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала "Областной газете", что "бабье лето" и ночные заморозки в конце сентября - явление обычное и неразрывное.

Напомним, "Облгазета" уже рассказывала о том, как спасти урожай от осенних заморозков. Садоводам необходимо помнить о том, что есть культуры, невосприимчивые к морозам, а есть и особо к ним чувствительные. Так, впервую очередь рекомендуется убрать малину, груши, яблоки, свёклу, кабачки и тыкву. Если вы не успели этого сделать, то можно пустить побитый заморозком урожай на заготовки.

А вот морковь, петрушка и капуста заморозков не боятся. Морковь вообще некоторые на зиму в земле оставляют. А капусту можно не убирать до -8°С. Ей только лучше будет – охладится перед закладкой на зиму.

О том, как подготовить к зимовке многолетники читайте в сегодняшнем номере "Облгазеты".