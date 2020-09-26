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26 сентября 2020, 18:00

Крушение самолёта под Харьковом и изменение порядка выдачи пенсии: главные новости

Коллаж

В очередной подборке новостей "Областная газета" рассказывает о самых важных и интересных событиях дня. Фото: коллаж.

Добрый вечер! В очередной подборке новостей "Областная газета" рассказывает о самых важных и интересных событиях дня.

В ночь на субботу под Харьковом рухнул военный самолёт Ан-26, который перевозил курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Крушение произошло из-за неисправности левого двигателя. 26 из 28 пассажиров погибли при падении самолёта, ещё один - в больнице. Власти Харьковской области объявили 26 сентября Днём траура.

С 1 октября 2020 года в России изменится порядок выплат пенсий и пособий на детей - они будут приходить россиянам только на карту "Мир". Всем получателям соответствующих соцвыплат необходимо сменить реквизиты в МФЦ или ПФР.

Минпросвещения РФ опубликовало перечень учебников для аккредитованных школ и колледжей, который будет актуален до 2025 года. Всего список включает в себя 1 555 книг, а книги, изданные на государственных языках республик и языках народов России, будут помечаться соответствующим образом. Ознакомиться со списком можно здесь.

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Областная газета Свердловской области

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