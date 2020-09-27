Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём машиностроителя. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня, 27 сентября, в России отмечается День машиностроителя. С этим праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина поздравили работников и ветеранов отрасли.

В своей поздравительной речи глава региона отметил, что для Среднего Урала машиностроение исторически является одной из основных отраслей промышленности. Сегодня около 3 000 специализированных предприятий производят широкий спектр техники и оборудования. Область «активно участвует в программах модернизации производства, импортозамещения, оперативно перестраивается под актуальные нужды экономики».

Губернатор подчеркнул, что событием года стал успешный запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» с экипажем на борту к Международной космической станции. При этом, бортовой компьютер с элементами искусственного интеллекта для ракеты-носителя корабля был разработан и изготовлен на уральском НПО автоматики.

Кроме того, машиностроительный комплекс области был успешно мобилизован против коронавируса. Промышленники оперативно нарастили выпуск необходимой для спасения жизни и здоровья граждан техники.

«Машиностроительный комплекс региона вновь подтвердил свой высокий интеллектуальный и кадровый потенциал, продемонстрировал профессионализм, богатый опыт, мастерство, ответственность и преданность избранному делу работников предприятий, учёных, инженеров, технологов», – сказал Евгений Куйвашев. Он поблагодарил работников и ветеранов уральского машиностроения и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Уральцев также поздравила Людмила Бабушкина. «Конкурентное и динамичное развитие экономики Свердловской области в значительной степени определяется уровнем научно-технического и производственного потенциала машиностроительного комплекса», – заявила она. Председатель Заксобрания пожелала гражданам, связанным с отраслью, здоровья, оптимизма, семейного благополучия и осуществления намеченных планов.

Полные тексты поздравлений опубликованы во вчерашнем номере «Областной газеты».