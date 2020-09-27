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27 сентября 2020, 10:00

Осенним утром екатеринбуржцы отправились на «Майскую прогулку»

Майская прогулка

Осенним утром екатеринбуржцы отправились на «Майскую прогулку». Фото: Ирина Порозова

В Екатеринбурге стартовала долгожданная «Майская прогулка». Несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса, горожане уже вышли в путь. Публикуем первые снимки с мероприятия.

Фото: Ирина Порозова

Стартовали участники «Майской прогулки-2020» от главного здания УрГПУ (станция метро Машиностроителей). Завершить свой путь им нужно на площади перед главным учебным корпусом УрФУ (ул.Мира 19).

Фото: Ирина Порозова

Первыми вышли те, кто планирует преодолеть 42 километра. В этот выходной день им пришлось встать очень рано, чтобы начать прогулку в 7 утра.

Фото: Ирина Порозова

На час позже вышли те, кто пройдёт 32 и 20 километров. Обозреватель "Облгазеты", который стал участником прогулки, выбрал 20-километровый маршрут. По её словам, на месте работает достаточное количество пунктов выдачи карт, очередей не было. Они отправились с небольшим отставанием от графика ‒ в 8:20.

Фото: Ирина Порозова
Фото: Ирина Порозова

Добавим, как ранее сообщали организаторы мероприятия, в этом году ожидается около 2 000 участников. Это в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. К примеру, в 2019 году по маршрутам прошли 6,5 тысячи уральцев. Организаторы связывают уменьшение числа участников с прохладной осенней погодой и сокращением светового дня. 

Напомним, изначально планировалось, что «Майская прогулка» в этом году пройдёт 17 мая, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на осень.

Областная газета Свердловской области

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