Уралец подарил Леониду Якубовичу песню и танк. Фото: кадр из программы.

Жителя Нижнего Тагила показали по «Первому каналу». Сотрудник «Уралвагонзавода» Михаил Бегман принял участие в знаменитой телеигре «Поле чудес».

На этой неделе выпуск капитал-шоу был посвящён Дню машиностроителя. Уралвагонзаводец из управления сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции вышел с первой тройкой игроков.

Свердловчанин подготовил музыкальный сюрприз. Он исполнил песню «Значок Уралвагонзавод» совместно с коллегами: Леонидом Белкиным из газового цеха и представителем первого термического цеха Андреем Малько (автор текста).

Кроме того, участник вручил бессменному ведущему «Поле чудес» Леониду Якубовичу модель танка Т-14 «Армата». Михаил Бегман подчеркнул, что это лучший на сегодняшний день танк.

«Леонид Аркадьевич, вы лётчик, это замечательно. Но иногда нужно опускаться на землю, поэтому очень большая просьба надеть танковый комбинезон с танковым шлемофоном. Да, туго, но это, чтобы голова в шапке не болталась», ‒ обратился к ведущему уралец во время очередного хода.

Леонид Якубович. Фото: кадр из программы

К сожалению, уралец не стал первым финалистом капитал-шоу.

Напомним, в феврале текущего года на шоу «Поле чудес» исполнили «Свердловский вальс» Евгения Родыгина. С таким подарком приехал житель Екатеринбурга Александр Кондратенко. Он также подарил Леониду Якубовичу малахитовые шкатулки.

Добавим, сегодня, 27 сентября, в России отмечается День машиностроителя. С этим праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев. Глава региона пожелал работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.