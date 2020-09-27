В Свердловской области сохранится тёплая и сухая погода. Фото: Владимир Мартьянов.

По прогнозам синоптиков, в начале новой недели на Среднем Урале сохранится тёплая и сухая погода. В последний день сентября воздух прогреется до +19ºС.

По данным Уральского Гидрометцентра, в ночь на понедельник, 28 сентября, будет +2...+7ºС. Однако местами ожидаются заморозки до -3ºС. Это стоит учесть садоводам и огородникам, которые ещё не убрали урожай. Днём столбик термометра покажет +13...+18ºС. Ветер западный, северо-западный 2-7м/с.

Во вторник, 29 сентября, ночью будет +3...+8ºС, а днём +12...+17ºС. Ветер будет дуть северо-западный 2-7м/с. В середине недели, 30 сентября, ночью ожидается +2...+7ºС, в дневные часы +14...+19ºС. Подует южный ветер 2-7м/с. Стоит отметить, что в эти дни в регионе будет облачно, преимущественно без осадков.

В Екатеринбурге в понедельник и среду будет тепло ‒ до +16...+18ºС, во вторник немного прохладнее ‒ до +14...+16ºС.

Фото: сайт Уральского Гидрометцентра