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28 сентября 2020, 10:17

«Майскую прогулку» совершили 4 тысячи уральцев

Майская прогулка

В 2020 году акция собрала 3961 человека. Фото: Ирина Порозова.

Участниками «Майской прогулки-2020» стали почти 4 тысячи жителей и гостей Екатеринбурга. Большинство (70%) из них прошли дистанцию 20 километров.

«На этой дистанции все желающие могли поучаствовать в восстановлении леса — высадка была организована волонтёрами в Калиновском лесопарке», — передаёт слова организатора «Майской прогулки», профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского пресс-служба вуза.

Также участники прогулки могли сдать нормы ГТО по туризму. Пункты сдачи были развёрнуты прямо на дистанции. Подробнее о том, как проходила «Майская прогулка», читайте в материале «Областной газеты».

Добавим, что один из маршрутов «Майской прогулки» — 32 км — был посвящён 100-летию УрФУ. Этим же событием объясняется и выбор дизайна для значков, которые были вручены участникам на финише. На них изображён главный корпус университета.

Напомним, изначально планировалось, что «Майская прогулка» в этом году пройдёт 17 мая, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на осень, на 27 сентября. Организаторы заявляли, что рассчитывают только на 2 тыс. участников. В прошлом году на прогулку вышли 6,5 тыс. человек, максимальное же количество участников мероприятия в предыдущие годы составляет 12 тысяч.

Областная газета Свердловской области

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