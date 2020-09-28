«Областная газета» попала в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона

"ОГ" - лидер по цитируемости среди офлайн-СМИ Свердловской области. Фото: А. Кулакова

Аналитическое агентство «Медиалогия» представило рейтинг цитируемости СМИ Свердловской области за II квартал 2020 года. «Областная газета» возглавила рейтинг самых цитируемых офлайн-СМИ.

В топ-10 самых цитируемых СМИ Свердловской области «ОГ» расположилась на 8-м месте. При этом наше издание занимает первое место в рейтинге среди офлайн-СМИ.

В первую пятёрку СМИ попали 3 интернет-ресурса и 2 информационных агентства.

"ОГ" в топ-10 СМИ региона. Фото: скрин с сайта "Медиалогия"

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 58 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Период исследования: 1 апреля – 30 июня 2020 года.

Отметим, «Областная газета» регулярно попадает в топ-10 самых цитируемых СМИ Свердловской области на протяжении последних 7 лет.