«Областная газета» попала в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона

Аналитическое агентство «Медиалогия» представило рейтинг цитируемости СМИ Свердловской области за II квартал 2020 года. «Областная газета» возглавила рейтинг самых цитируемых офлайн-СМИ.
В топ-10 самых цитируемых СМИ Свердловской области «ОГ» расположилась на 8-м месте. При этом наше издание занимает первое место в рейтинге среди офлайн-СМИ.
В первую пятёрку СМИ попали 3 интернет-ресурса и 2 информационных агентства.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 58 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
Период исследования: 1 апреля – 30 июня 2020 года.
Отметим, «Областная газета» регулярно попадает в топ-10 самых цитируемых СМИ Свердловской области на протяжении последних 7 лет.
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