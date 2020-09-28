Стало известно, когда в Екатеринбурге стартует возведение главного ледового городка. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Екатеринбурга рассказали о том, когда в уральской столице начнётся подготовка к строительству ледового городка. Главная праздничная площадка расположится на площади 1905 года.

По данным мэрии, с октября до середины ноября в еженедельном режиме на площади 1905 года будут проводиться ярмарки выходного дня. Последняя ориентировочно состоится 14-15 ноября.

"Далее на площади 1905 года начнётся подготовка к строительству ледового городка", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году строительство ледового городка на главной площади города началось 16 ноября. 20 ноября строители начали монтировать ёлку. Ледовый городок - 2019 был посвящён 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями. За всё время работы его посетили более 650 тысяч человек.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Екатеринбурге не определена тема новогодней площадки - 2020. В ходе объявленного голосования, которое проводилось две недели, мнения горожан разделились: два варианта набрали практически равное количество голосов.

За тему "Чудо Нового года и Рождества" проголосовали 38,62% респондентов, а за вариант "130 лет со дня рождения Александра Волкова" (автора цикла книг "Волшебник Изумрудного города") отдали свой голос 38,57% участников опроса. В связи с этим было принято решение провести второй тур голосования. Второй этап завершился 21 сентября, но результаты до сих пор не опубликованы.

Добавим, ранее "Облгазета" сообщала о том, что в Нижнем Тагиле ледовый городок на Театральной площади будет посвящён "Сказке о царе Салтане" Александра Пушкина. Жителей Верхней Салды планируют удивить "Алисой в стране чудес".

В свою очередь, в Краснотурьинске не стали сочинять ледовые сказки, а обратились к отечественной истории. В 2021 году отмечается 60-летие полёта первого космонавта Юрия Гагарина. Освоение человеком космоса и станет лейтмотивом украшения центральной площади.

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