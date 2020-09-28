Сотрудник «Областной газеты» стал победителем Чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой Тигр – XIV»

Николай Шилин - победитель турнира "Золотой Тигр" в 2020 году. Фото: А. Кулакова

Николай Шилин, заместитель начальника отдела информационных проектов «Областной газеты», победил в Чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой Тигр – XIV». Сотрудник «ОГ» стал первым в дисциплине «троеборье» в весовой категории до 100 кг.

В дисциплину «троеборье» входят приседания, жим лежа и становая тяга. Спортсмены выполняют по три подхода в каждой категории, затем результаты суммируются. Сотрудник «ОГ» стал абсолютным победителем среди любителей в весовой категории до 100 кг и возрастной категории 45-49 лет.

Николай Шилин 4 года занимается пауэрлифтингом, в прошлом кандидат в мастера спорта по парашютному многоборью, на счету более 350 прыжков.

Отметим, турнир «Золотой Тигр» ежегодно проводит АНО «Национальная ассоциация пауэрлифтинга». В этом году в соревнованиях приняли участие несколько тысяч спортсменов в различных силовых и боевых видах спорта. «Золотой Тигр» в десятый раз подряд стал самым крупным силовым мероприятием России и Европы по количеству выступающих в нём спортсменов.