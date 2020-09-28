Тавда поборется за звание «Город трудовой доблести»

Мемориал фронтовикам и труженикам тыла в Тавде. Фото: Станислав Савин

Мэрия Тавды готовит документы для направления ходатайства о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», сообщается на официальном сайте администрации.

В городе началась работа по сбору архивных материалов и исторических документов. Организован сбор подписей от жителей – своё мнение тавдинцы могут высказать на сайте мэрии, заполнив специальный опросный лист. Или же придя к сотрудникам администрации, либо обратившись в местные учреждения культуры.

Напомним, что почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли большой вклад в жизнь страны в годы Великой Отечественной войны: обеспечили бесперебойное производство продукции на своих предприятиях и проявили трудовой героизм. Решение о присвоении звания принимает Президент России. В этом году городами трудовой доблести официально стали Екатеринбург и Нижний Тагил.

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