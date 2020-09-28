Едва не погибшего при исполнении уральского инспектора рыбоохраны наградили медалью

Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства было признано лучшим по итогам года. Фото: Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства

Старшего государственного инспектора отдела госконтроля по Свердловской области Нижнеобского управления Росрыболовства Сергея Ворохобова наградили медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» I степени. Вечером 27 ноября 2019 года он был в рейде вместе с охотинспектором Андреем Киргинцевым, погибшим при исполнении служебного долга.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Сергей Ворохобов отмечен медалью «за проявленную самоотверженность, смелые и решительные действия, совершённые при исполнении служебного долга в условиях сопряженных с риском для жизни».

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», трагедия произошла вечером 27 ноября 2019 года в 30 км от села Таборы. Главный специалист отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира Андрей Киргинцев и старший государственный инспектор Рыбоохраны Свердловской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Сергей Ворохобов проводили рейд по выявлению браконьеров.

В охотничьем домике в лесу инспекторы обнаружил свежевыбеленную рыбу с характерными следами вылова сетями. Сотрудники надзорных органов представились находившемуся в доме мужчине.Рыболов без предупреждения выстрелил в егеря, а затем попытался выстрелить в сотрудника рыбоохраны, однако ружьё дало осечку. Тогда злоумышленник набросился на инспектора с топором и нанёс ему несколько ударов. Несмотря на полученные раны, нападавшего удалось обезвредить и закрыть в доме до приезда полицейских.

На следующий день раненый охотинспектор Андрей Киргинцев скончался в больнице. Ему было 56 лет, у него остались жена и двое детей 28 и 32 лет. Инспектор рыбоохраны Сергей Ворохобов выжил, но получил серьёзные ранения. 10 сентября 2020 года суд приговорил нападавшегок 22 годам колонии строгого режима. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать семье погибшего при исполнении государственного охотинспектора региона Андрея Киргинцева всю необходимую помощь.

Сергея Ворохобова наградили в ходе заседания Коллегии Росрыболовства под председательством заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

Также, на заседании медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» II степени награждён руководитель Нижнеобского ТУ Росрыболовства Иван Матаев. Он был отмечен за большой вклад в повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса и за многолетний добросовестный труд.

Добавим, что Нижнеобское территориальное управление было признано лучшим по итогам года. В рамках заседания Илья Шестаков вручил руководителю Нижнеобского ТУ Росрыболовства почётный символ: переходящее знамя и памятный знак «Лучшее территориальное управление».