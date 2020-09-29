Свердловчанина сняли с рейса за двухмиллионный долг по алиментам

Должника сняли с рейса в Новосибирск. Фото: Владимир Мартьянов.

В аэропорту Кольцово задержали жителя Карпинска, задолжавшего по алиментам почти 2 млн рублей. Гражданина сняли с рейса в Новосибирск.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, в отношении отца несовершеннолетнего был составлен исполнительный документ о взыскании алиментных платежей: мужчина не оказывал материальной помощи своему сыну и не принимал участие в его воспитании. Он накопил задолженность в размере 1 млн 700 тыс. рублей.

Свердловчанин неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), но от отбывания наказания уклонялся. Тогда судебные приставы составили рапорт о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), которая предусматривает наказание в виде исполнительных работ до года либо лишение свободы до года.

В ответ на это гражданин решил уехать из Карпинска, после чего был объявлен в федеральный розыск. Найти его удалось, установив, что мужчина купил билеты на самолёт. В аэропорту его и задержали сотрудники уголовного розыска. Должника препроводили в отделение судебных приставов. Сейчас он отбывает наказание в виде ареста на пять суток за уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ).

Напомним, ранее у другого жителя Карпинска арестовали автомобиль за то, что он не платил алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Мужчина задолжал более 340 тыс. рублей.