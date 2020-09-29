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29 сентября 2020, 13:16

На Среднем Урале скончались ещё пять пациентов с COVID-19

Врач в защитном костюме

За последние сутки диагноз подтверждён у 143 свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

Эту информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с коронавируом. До этого два дня в Свердловской области не сообщалось о случаях смерти от COVID-19.

Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 597.

Добавим, что за последние сутки диагноз подтверждён у 143 свердловчан. Общее число инфицированных уральцев перевалило за 29 тысяч.

Добавим. что в России коронавирус унёс жизни уже 20,5 тысячи человек. В мире число умерших от коронавируса превысило 1 миллион.

Фото: данные на 29 сентября

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Областная газета Свердловской области

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