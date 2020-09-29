На Среднем Урале скончались ещё пять пациентов с COVID-19

Эту информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с коронавируом. До этого два дня в Свердловской области не сообщалось о случаях смерти от COVID-19.
Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 597.
Добавим, что за последние сутки диагноз подтверждён у 143 свердловчан. Общее число инфицированных уральцев перевалило за 29 тысяч.
Добавим. что в России коронавирус унёс жизни уже 20,5 тысячи человек. В мире число умерших от коронавируса превысило 1 миллион.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале