Свердловчане в Госдуме, ликвидация ОВП на окраине Артёмовского и выставка ретро-плакатов: самое интересное в номере «Облгазеты» за 30 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

В Госдуме России стартовала последняя для нынешнего депутатского созыва осенняя сессия, которая продлится до 24 декабря. «Областная газета» выяснила, как народные избранники от Свердловской области справляются со своими обязанностями, и собрала данные по посещению ими пленарных заседаний и голосованию на них с начала этого года.

Жители микрорайона «Кировка» города Артёмовского написали письмо в редакцию «Облгазеты» – они возмущены закрытием местного отделения общей врачебной практики (ОВП). Теперь почти трём тысячам жителей, у которых медицинское учреждение было в шаговой доступности, необходимо ездить в больницу за несколько километров от дома. Журналист Наталья Дюрягина выяснила, что это самая настоящая оптимизация медицины в данном конкретном муниципалитете. И проведена она с большим вредом для людей.

В Доме Поклевских-Козелл открылась выставка советского спортивного плаката «Чтобы тело и душа были молоды». В экспозиции представлены не только яркие образцы наглядной агитации, позволяющие проникнуться атмосферой жизни в СССР, но и несколько уникальных предметов, связанных со славными страницами истории свердловского спорта. Плакаты будут выставляться в Екатеринбурге до 22 ноября, а затем поедут по филиалам Свердловского областного краеведческого музея в Берёзовском, Асбесте, Сысерти, Полевском, Алапаевске, Туринске и посёлке Арти.