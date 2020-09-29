В Екатеринбурге утвердили границы защитных зон двух ДК. Фото: документ.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило графические описания местоположения границ защитных зон двух екатеринбургских ДК. Речь идёт о Дворце культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) и Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» (пл. Субботников,1).

Как отмечается в приказах №823 и 831, в границах защитных зон не разрешается капитальное строительство, а также реконструкция имеющихся зданий, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади). При этом допускается возведение и реконструкция линейных объектов. Ознакомиться с документами более подробно можно на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Там же можно найти приказы, которыми утверждаются графические описания местоположения границ защитной зоны следующих объектов культурного наследия: «Клуб спортивно-технический» на ул. Грибоедова, 9, «Дом мещанина М. И. Шамшурина» на ул. Декабристов, 41, «Усадьба купца В. С. Потапова» на ул. Красноармейская, 89, «Транспортная контора О. П. Карповой» на ул. Челюскинцев, 100, «Здание бывшего Петровского приюта на ул. Крылова, 2, «Дом А. И. Меньшиковой», на ул. Красноармейская, 70, а также «Христорождественская единоверческая церковь» на ул. Школьников, 1.

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