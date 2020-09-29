Школьные каникулы на Среднем Урале и юбилей группы "Чайф": главные новости дня

"Областная газета" делится главными новостями за 29 сентября. Фото: Алексей Кунилов.

Добрый вечер! "Областная газета" делится главными новостями за 29 сентября.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти не планируют продлевать каникулы школьникам, как это сделали в Москве. По его словам, в столице темпы роста заболеваемости в разы выше тех темпов, которые наблюдаются на Среднем Урале.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении 14-дневной самоизоляции в организациях, занимающихся стационарным социальным обслуживанием. Данная мера касается не только работников таких учреждений, но и граждан, которые находятся там. При этом сотрудникам интернатов, домов престарелых и пансионатов за особые условия труда полагаются стимулирующие выплаты.

Свердловский областной суд вынес решение в отношении "уктусского стрелка", убившего двух девушек в Уктусском лесопарке. Алексей Александров приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В Екатеринбурге стартовала Всероссийская летняя Универсиада-2020. С 26 сентября по 18 октября в уральской столице пройдут соревнования по 13 видам спорта, в которых примут участие почти 4 тыс. спортсменов, тренеров и судей.

Наконец, 29 сентября уральская рок-группа "Чайф" отмечает юбилейный 35-й день рождения. Подробности о столь значимом событии для поклонников уральского рока можно узнать здесь.