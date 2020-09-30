Темы дня

Общество
30 сентября 2020, 10:25

Куда сдать лампочки и батарейки в Екатеринбурге: график приёма опасных отходов на октябрь

опасные отходы

Стал известен график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на октябрь. Фото: Нина Георгиева.

Передвижной пункт приёма опасных отходов вновь отправится по районам Екатеринбурга. Рассказываем, где и когда горожане смогут сдать отработанные лампочки и батарейки.

Соответствующую информацию сообщили в МУП "Спецавтобаза". Как отметили в пресс-службе предприятия, сломанные градусники, батарейки, лампочки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также неработающие мобильные телефоны могут сдать только физлица. 

График работы пункта приёма опасных отходов на октябрь:

♦ Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):

  • 7 октября с 08:00 до 12:00;
  • 16 октября с 15:00 до 19:00.

♦ Кировский район (Первомайская, 75):

  • 8 октября с 15:00 до 19:00;
  • 24 октября с 08:00 до 12:00.

Железнодорожный район (Мельковская, 7):

  • 6 октября с 15:00 до 19:00;
  • 13 октября с 08:00 до 12:00.

Чкаловский район (8 марта, 177):

  • 12 октября с 15:00 до 19:00;
  • 21 октября с 08:00 до 12:00.

♦ Ленинский район:

  • 5 октября (8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00;
  • 15 октября (Предельная, 17, отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00.

Октябрьский район (Луначарского, 217):

  • 9 октября с 15:00 до 19:00;
  • 20 октября с 08:00 до 12:00.

Верх-Исетский район (Московская, 27):

  • 14 октября с 15:00 до 19:00;
  • 23 октября с 08:00 до 12:00.

Опасные отходы также принимаются в стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Энгельса, 16. График его работы выглядит следующим образом: Пн. – Чт. с 8:30 до 17:00, Пт. с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

Напомним, 19 сентября в Свердловской области прошли командные соревнования "Чистые Игры-2020". Участники собрали более 9 тонн мусора на четырёх площадках – две в Екатеринбурге, а также по одной в Первоуральске и посёлке Патруши.

Игрокам удалось грамотно рассортировать более 60% собранного мусора по четырём видам: пластик, стекло, металл, авторезина. Раздельно собранные материалы отправились на вторичную переработку. Остальное отходы были утилизированы.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле ликвидировали свалку бутылок с просроченной газировкой.

Сюжет

"Мусорная реформа" в Свердловской области
С 1 января по всей России стартовала "мусорная реформа".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.09.2020, 11:37 / Спорт
Пётр Ян обошёл Конора МакГрегора в рейтинге сильнейших бойцов мира
30.09.2020, 11:24 / Общество
В Екатеринбурге проводится проверка после выхода ученика на карниз третьего этажа школы
30.09.2020, 10:59 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил составы призывных комиссий в свердловских городах
30.09.2020, 10:46 / Общество
В мэрии Екатеринбурга рассказали, почему управляющие компании оттягивают подачу тепла
30.09.2020, 10:25 / Общество
Куда сдать лампочки и батарейки в Екатеринбурге: график приёма опасных отходов на октябрь