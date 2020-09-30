Куда сдать лампочки и батарейки в Екатеринбурге: график приёма опасных отходов на октябрь

Стал известен график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на октябрь. Фото: Нина Георгиева.

Передвижной пункт приёма опасных отходов вновь отправится по районам Екатеринбурга. Рассказываем, где и когда горожане смогут сдать отработанные лампочки и батарейки.

Соответствующую информацию сообщили в МУП "Спецавтобаза". Как отметили в пресс-службе предприятия, сломанные градусники, батарейки, лампочки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также неработающие мобильные телефоны могут сдать только физлица.

График работы пункта приёма опасных отходов на октябрь:

♦ Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):

7 октября с 08:00 до 12:00;

с 08:00 до 12:00; 16 октября с 15:00 до 19:00.

♦ Кировский район (Первомайская, 75):

8 октября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 24 октября с 08:00 до 12:00.

♦ Железнодорожный район (Мельковская, 7):

6 октября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 13 октября с 08:00 до 12:00.

♦ Чкаловский район (8 марта, 177):

12 октября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 21 октября с 08:00 до 12:00.

♦ Ленинский район:

5 октября (8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00;

(8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00; 15 октября (Предельная, 17, отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00.

♦ Октябрьский район (Луначарского, 217):

9 октября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 20 октября с 08:00 до 12:00.

♦ Верх-Исетский район (Московская, 27):

14 октября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 23 октября с 08:00 до 12:00.

Опасные отходы также принимаются в стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Энгельса, 16. График его работы выглядит следующим образом: Пн. – Чт. с 8:30 до 17:00, Пт. с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

Напомним, 19 сентября в Свердловской области прошли командные соревнования "Чистые Игры-2020". Участники собрали более 9 тонн мусора на четырёх площадках – две в Екатеринбурге, а также по одной в Первоуральске и посёлке Патруши.

Игрокам удалось грамотно рассортировать более 60% собранного мусора по четырём видам: пластик, стекло, металл, авторезина. Раздельно собранные материалы отправились на вторичную переработку. Остальное отходы были утилизированы.

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