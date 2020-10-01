"Красная бурда": предупреждения от МЧС по SMS.
- МЧС сообщает: в ближайшие сутки возможны обильные эсэмэски частотой до 10 SMS/час. Пожалуйста, не заносите телефон МЧС в чёрный список!
- Внимание! Информация от МЧС! По данным синоптиков, 18 и 19 сентября в Свердловской области кое-что ожидается. Если хотите узнать, что конкретно, посылайте SMS «ДА» на короткий номер 5555.
- МЧС предупреждает: в ближайшие сутки возможны хлопки газа, вспышки леса, взбульки нефти, потрескивания мостов, шлепки металлоконструкций о землю, плевки лавы, щелчки гейгеров, сверчки молнии.
- МЧС дома по ул. Фурманова, 111 убедительно просит граждан не парковаться перед подъездом с включённым двигателем и громкой музыкой. Возможен сход стеклянных бутылок с лоджий на крыши авто и налипание плохо снимаемых объявлений на лобовые стёкла. Ночью возможно рассыпание саморезов под колёсами автомобилей.
- Граждане, будьте осторожны! В течение дня холодный ветер вырывает из рук последние деньги.
- Вниманию жителей области! 30 апреля убедительная просьба не разводить в лесу открытый огонь, не баловаться спичками, не включать газовые горелки, не жарить шашлыки, не проводить сварочные работы и т. д. в связи с надвигающимся на область Днём работников пожарной охраны.
- МЧС информирует: в течение дня ожидаются белый снег, серый лёд на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней – город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом жёлтый дым, городу две тысячи лет. Пожалуйста, будьте осторожны.
- Вниманию жителей Патриарших прудов! В любое время возможен разлив подсолнечного масла на трамвайных путях. Будьте осторожны!
- МЧС предупреждает: с 19:00 до 19:15 возможно выпадение двухмесячной нормы осадков в виде мокрого снега. Возможно налипание автомобилей на проезжую часть и друг на друга. Не покидайте автомобили и не открывайте окна в машинах до окончания оттепели, которая, по прогнозам, продлится до 20:30.
- МЧС сообщает: сегодня утром над озером Шкандыбаш наблюдается туман. Не рекомендуем воздерживаться от поездок в указанный район, так как красота сильная с порывами до неописуемой.
- МЧС: 17.11.20 на территории Мурманской области ожидается усиление ветра, снег, позёмка, пурга, метель. Тел. МЧС 112, промокод «МЕТЕЛЬ».
- МЧС предупреждает, что вновь активизировались банковские мошенники. Если вы хотите, чтобы ваша карта попала в реестр защищённых карт, сфотографируйте её с обеих сторон и отправьте фотографии на короткий номер 911. Будьте осторожны с мошенниками!
- МЧС предупреждает: в канун праздников ожидаются подарки, поздравления, праздничная суета, увеселение настроения, влажные засосы. Вследствие постоянных накатов возможен сход с катушек. Будьте внимательны, не останавливайтесь возле шатких человеческих конструкций. К вечеру ожидается понижение уровня жизни до минус 10 тысяч и более.
- Внимание, мудрое предупреждение! В ближайшие 2–3 часа и до скончания времён что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и ничего нового под солнцем не ожидается. Будет ветер с севера, потом перейдёт в ветер с востока, покружится-покружится на ходу своём, да и вернётся к северному. Просьба соблюдать спокойствие и осторожность.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №183 от 01.10.2020.
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"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
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