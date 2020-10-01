"Красная бурда": предупреждения от МЧС по SMS.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сюжет

"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

Эта рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один год. На радость читателям.