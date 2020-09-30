Свердловчане получают подарки за подписку-2021 на «Областную газету»

Ольга Целовальникова 39 лет производила иммуноглобулин. Фото: А. Кулакова

Жительница Екатеринбурга получила подарок от «Областной газеты». Редакция начала поощрять читателей, оформивших подписку на 2021 год.

Ольга Целовальникова - уникальный читатель «ОГ». Женщина – врач по образованию, работала рентгенологом, патологоанатом, а последние 39 лет - в Службе крови Свердловской области в своём родном городе Первоуральске. Ольга Петровна заведовала отделением производства препаратов крови – лекарственных средств, получаемых путём промышленной переработки человеческой плазмы крови доноров. Пять лет назад после выхода на пенсию женщина переехала к младшей дочери на ПМЖ в Екатеринбург - помогать с внуками. Читательница признаётся, что до сих пор ей поступают звонки от коллег со всей России с целью получения консультации в области выпуска препарата иммуноглобулина.

- Работа у нас была сложная, но очень интересная. Мы и в командировки по всей стране ездили и в выходные дни трудились – знали, что результат нашей работы требует большой ответственности и самоотдачи. Еще в Первоуральске я начала выписывать и читать «Областную газету», чтобы быть в курсе всех событий региона. Продолжаю это делать и после выхода на пенсию и переезда в Екатеринбург, - рассказала на встрече в редакции Ольга Петровна.

Женщина получила в подарок фирменную сумку с логотипом «ОГ» и пригласительный на 2 персоны на выставку живых полотен художника Ильи Репина в Свердловской киностудии.

Отметим, сегодня возможно подписаться на расширенную социальную версию газеты с вкладками «Программа передач» и «Дом. Сад. Огород» в почтовых отделениях области по индексам. Стоимость:

09856 – 300 руб. на 6 мес.

09857 – 550 руб. на 12 мес.

Также оформить один из таких видов подписки можно в редакции издания по адресу: ул. Малышева, 101; 3-й этаж. Ещё один способ – приобретение красной Карты лояльности в редакции издания. После покупки карту следует активировать на сайте www.a.oblgazeta.ru, указав все свои адресные данные. Активные пользователи интернета и приложений могут оформить подписку через «Сбербанк онлайн». Инструкцию, как это сделать, можно найти на сайте газеты, в разделе "Подписка", или здесь.