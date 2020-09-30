Евгений Куйвашев назначил нового директора свердловского МФЦ

Новым директором МФЦ стала замначальника отдела развития электронного правительства департамента информатизации и связи Анастасия Девятых. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового директора регионального МФЦ. Им стала замначальника отдела развития электронного правительства департамента информатизации и связи Анастасия Девятых.

Информация о её назначении на пост директора уже появилась на сайте Многофункционального центра Свердловской области.

Напомним, в мае 2019 года Анастасия Девятых была включена главой Среднего Урала в состав рабочей группы по реализации проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город" - её назначили секретарём рабочей группы. Руководителем рабочей группы стал замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, а его заместителем - директор регионального департамента информатизации и связи Юрий Гущин.

24 сентября сотрудники свердловского МФЦ обратились к главе региона с просьбой продлить контракт с тогда ещё действующим директором Натальей Змеевой. Она занимала пост руководителя многофункционального центра с 2017 года. Действие контракта завершилось 25 сентября.

"Благодаря Наталье Александровне Змеевой наш большой коллектив является дружным и работающим по принципу одной команды. Буквально недавно Наталья Александровна Змеева была награждена вами Почётной грамотой Губернатора Свердловской области: "За добросовестный труд и большой вклад в развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области", - говорилось в коллективном письме, которое подписали 380 сотрудников. Однако глава региона принял другое решение.

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