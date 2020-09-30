На «Дорогу слёз» без слёз не взглянешь

Сегодня булыжное шоссе стало прогулочной тропой, и редкий человек узнает в нём танковую дорогу. Фото: Галина Соловьева

Накануне Международного дня пожилого человека в редакцию «Облгазеты» обратился заместитель председателя Совета ветеранов Орджоникидзевского района Екатеринбурга Виктор Андреев. Несколько лет он пытается добиться от местных властей должного содержания памятников Великой Отечественной войны и ухода за ними. В год 75-летия Победы в Свердловской области активно занялись ремонтом и восстановлением воинских захоронений, но всё равно находятся объекты, о которых попросту забыли. Например, танковая дорога Уралмашзавода, на которой в годы войны испытывали легендарные самоходки СУ-85, СУ-100, СУ-122 и танки Т-34 перед их отправкой на фронт.

Испытательный пробег СУ-122 по уралмашевскому танкодрому. Фото: Музей истории Уралмашзавода

Танковая дорога, которую в народе прозвали «дорогой крови и слёз», тянется от переулка Черниговского вглубь парка Победы недалеко от железнодорожной ветки на Балтым. Она представляет собой две петли, соединённые по прямой. Длина трассы — чуть менее семи километров, максимальная ширина — 25 метров, а на разворотах — десять метров. Дорога отлично просматривается из космоса, но на земле её следы теряются между жилыми домами и лесом. Местами то и дело встречаются следы брусчатки, уже не единожды закатанной асфальтом. Поначалу даже не скажешь, что более 77 лет назад здесь был военный полигон.

– Танки и самоходки на Уралмашзаводе начали выпускать с конца 1941 года, – рассказывает Виктор Андреев. – Ходовые испытания продукции приходилось осуществлять на улицах Свердловска в ночное время. Естественно, горисполком был против этого, потому что тяжёлая техника разбивала дороги в пыль. Как вспоминал начальник испытательно-сдаточного цеха завода Николай Мальков, городские власти перекрывали дороги заграждениями и предписывали милиции не пропускать танки с завода. Были случаи, когда стражи правопорядка стреляли по танкам, но что такое пуля нагана против стальной брони? В итоге противостояние закончилось тем, что в одну из ночей Малькова арестовали.

Единственное, что напоминает посетителям парка Победы о танковой дороге, – это информационный стенд, установленный рядом с центральной аллеей. Фото: Галина Соловьева

Лучше всего танковая дорога сохранилась со стороны Черниговского переулка: машины стёрли уложенный здесь асфальт, и сквозь него отчётливо проступают булыжники. Фото: Галина Соловьева

Тогда из Москвы в Свердловск незамедлительно выехал будущий маршал бронетанковых войск Семён Богданов. После консультаций с директором Уралмашзавода Борисом Музруковым было принято решение о строительстве танковой дороги для полевых испытаний тридцатитонных боевых машин: постановление Государственного Комитета Обороны СССР № 3503 от 4 июня 1943 года лично утвердил Иосиф Сталин.

Постройка дороги велась почти полгода, первые испытания военной продукции состоялись 21 ноября. Возводили танкодром сотрудники Уралмашзавода после смены в цехах по 12–14 часов. Просеку пробивали танками, которые сходили в лес со сборочного конвейера. По словам научного сотрудника Музея истории Уралмашзавода Сергея Агеева, из-за нехватки строительной техники большинство работ выполнялось людьми вручную. Поэтому трасса в буквальном смысле вымощена кровью и слезами.

– Рабочие рыли траншею глубиной до двух метров, насыпали в неё щебень и укладывали сверху большие булыжники, которые вплотную подгоняли друг к другу, – отмечает Сергей Агеев. – В грунт их вбивали тяжёлой деревянной трамбовкой. По обеим сторонам булыжного шоссе проложили дренажные канавы шириной в два метра. Несмотря на то, что процесс был очень трудоёмким, люди не роптали: все понимали, что это надо фронту.

После окончания эксплуатации танковой дороги вдоль неё появились коллективные сады, гаражи и Уральский НИИ фтизиопульмонологии. Фото: Галина Соловьева

До 9 мая 1945 года обкатку на танковой дороге прошли около 4 000 самоходок и примерно столько же танков, которые затем отправлялись на фронт. С окончанием войны серийное производство боевой техники на Уралмашзаводе было свёрнуто, предприятие переключилось на выпуск гражданской продукции. Однако ходовые испытания на танкодроме продолжались вплоть до 1962 года. Сейчас о булыжной трассе напоминает лишь информационный стенд, установленный на входе в парк Победы.

Но Виктор Андреев считает, что танковая дорога должна быть восстановлена в качестве объекта культурного наследия местного или регионального значения, чтобы будущие поколения помнили о трудовом подвиге своих дедов и прадедов. Возможно, когда-нибудь так и будет, учитывая, что в этом году Екатеринбург стал Городом трудовой доблести. Правда, Виктор Васильевич не строит иллюзий: похоже, кроме него, ветеранов Уралмашзавода и краеведов, это никому не нужно.

Виктор Андреев показывает макеты продукции, которую Уралмашзавод выпускал в годы Великой Отечественной войны. Фото: Галина Соловьева

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