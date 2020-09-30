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Общество
30 сентября 2020, 17:06

Свердловчане стали есть больше овощей и фруктов

овощи

Если в 2015 году каждый житель Среднего Урала съел в среднем 95 кг овощей и бахчевых культур, то в 2019 году — уже 102 кг. Фото: Владимир Мартьянов.

Опубликована информация о количестве продуктов, потребляемых населением Свердловской области. Данные приводятся за последние пять лет — с 2015 по 2019 годы.

Результаты подсчётов обнародовал Свердловскстат. Из документа следует, что за последнее время свердловчане стали есть больше овощей: если в 2015 году каждый житель Среднего Урала съел в среднем 95 кг овощей и бахчевых культур, то в 2019 году — уже 102 кг. За пять лет выросло также потребление фруктов и ягод — с 76 до 79 кг в год, яиц — с 306 до 318 штук.

Потребление остальных продуктов существенно не изменилось. В 2019 кг уральцы съедали по 79 кг мяса и мясопродуктов, 240 кг молочных продуктов, 99 кг картофеля, 39 кг сахара, 122 кг хлеба и 16,5 кг растительного масла.

Фото: Свердловскстат

Напомним, в прошлом году на Среднем Урале проанализировали объёмы потребления населением продуктов, входящих в потребительскую корзину. Результат исследования показал, что свердловчане стали питаться правильнее. В регионе снизилось потребление белого хлеба и увеличилось потребление круп.

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Названы расходы свердловчан на питание.

Областная газета Свердловской области

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