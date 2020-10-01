Новые законы, дорога для испытания танков и лишение пенсионеров льгот на проезд: самое интересное в номере «Облгазеты» за 1 октября

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В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

Упрощённое гражданство РФ, онлайн-кассы для маршруток, запрет кальянов в кафе, контроль за благотворительностью и ограничения для работы микровинансовых организаций – Ольга Кошкина рассказывает о пяти самых важных законах, которые вступают в силу в наступающем октябре.

Накануне Международного дня пожилого человека в редакцию «Облгазеты» обратился заместитель председателя Совета ветеранов Орджоникидзевского района Екатеринбурга Виктор Андреев. Несколько лет он пытается добиться от местных властей должного содержания памятников Великой Отечественной войны и ухода за ними. В год 75-летия Победы в Свердловской области активно занялись ремонтом и восстановлением воинских захоронений, но всё равно находятся объекты, о которых попросту забыли. Например, танковая дорога Уралмашзавода, на которой в годы войны испытывали легендарные самоходки СУ-85, СУ-100, СУ-122 и танки Т-34 перед их отправкой на фронт. О ней читателям «Облгазеты» рассказал Станислав Мищенко.

Из-за режима самоизоляции с апреля этого года пенсионеры Екатеринбурга были вынуждены прекратить пользоваться проездными билетами в общественном транспорте города. Ситуация сохраняется до сих пор: в начале этой недели губернатор Свердловской области вновь продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет. На проблему пожаловалась 79-летняя жительница Екатеринбурга Галина Ильина, и Рудольф Грашин разобрался, почему пенсионеры лишены льгот на проезд.