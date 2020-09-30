В Красноуфимске запретили капстроительство вблизи девяти объектов культурного наследия. Фото: Нина Георгиева.

В Красноуфимске утверждены графические описания местоположения границ защитных зон девяти объектов культурного наследия. На указанных территориях запрещено капитальное строительство.

Также там не допускается реконструкция имеющихся зданий, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади). Вместе с тем разрешается возведение и реконструкция линейных объектов.

Соответствующие условия распространяются на границы зон следующих объектов культурного наследия:

«Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агрономы: Н. А. Соковнин, Н. Л. Скалозубов, В. Н. Варгин», расположенное по адресу ул. Ленина, 79 (№835);

«Здание, где в 1918 году проходило формирование кавалерийского полка им. Володарского» на ул. Ленина, 120 (№836);

«Здание, в котором в 1919 году размещался штаб 28 дивизии под командованием В. М. Азина» на ул. Пролетарская, 50 (№837);

«Часовня св. Иосифа Песнописца» на ул. Пролетарская, 81а (№838);

«Дом, в котором в 1941-1945 годы жила Е. Д. Стасова, видный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В. И. Ленина» на ул. Пролетарская, 101 (приказ №839);

«Здание бывшей земской уездной больницы, где в 1886-1909 годах работал врач М. И. Мизеров» на ул. Свободы, 16 (№840)

«Первая казачья изба» на ул. Риммы Горбуновой, 35 (№841);

«Дом врача Э. М. Сенкевича» на ул. Октября, 29 / ул. Мизерова, 50 (№842);

«Здание железнодорожного вокзала» на ул. Станционная, 11 (№843).

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