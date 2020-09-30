Осенний призыв с 1 октября и ликвидация последствий падения моста на Среднем Урале: главные новости

Ликвидация последствий обрушения пешеходного моста, подготовка к осеннему призыву и проект федерального бюджета на 2021 - 2023 годы - делимся главными новостями за день. Фото: коллаж.

Добрый вечер! Ликвидация последствий обрушения пешеходного моста, подготовка к осеннему призыву и проект федерального бюджета на 2021 - 2023 годы - делимся главными новостями за день.

Вечером 29 сентября на трассе М-5 "Урал" под Екатеринбургом рухнул надземный пешеходный переход. В результате обрушения конструкции погиб водитель грузового автомобиля "КАМАЗ", на кабину которого упал мост. По предварительным данным, у "КАМАЗа" во время проезда под мостом открылся кузов.

Ночью сотрудники МЧС и ГИБДД расчищали проезжую часть от упавших конструкций моста и обломков машины. В связи с обрушением надземного перехода на улице Димитрова временно изменится схема движения пешеходов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил директором регионального МФЦ замначальника отдела развития электронного правительства департамента информатизации и связи Анастасию Девятых. Несмотря на просьбы сотрудников многофункционального центра, Евгений Куйвашев не стал продлевать контракт бывшему главе МФЦ Свердловской области Наталье Змеевой.

Также в преддверии старта осеннего призыва глава региона подписал указ о создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах, а также утверждении их составов. Как сообщил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков, в рамках осеннего призыва из военкоматов ЦВО на службу будут отправлены свыше 54 тыс. новобранцев.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 - 2023 годы, согласно которому в ближайшие три года расходы бюджета будут превышать его доходы. Проект подразумевает постепенное восстановления экономики с учётом действующих ограничений по COVID-19. Подробнее читайте здесь.