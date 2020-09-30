Александр Высокинский назвал тему ледового городка в Екатеринбурге

Глава уральской столицы подтвердил, что власти не будут отказываться от строительства городка на площади 1905 года из-за коронавируса. Фото: Владимир Мартьянов.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что темой ледового городка в 2020 году станет сказка "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова. Глава уральской столицы подтвердил, что власти не будут отказываться от строительства городка на площади 1905 года из-за коронавируса.

По словам Александра Высокинского, решение о строительстве ледового городка вызвано желанием подарить детям праздник, несмотря на пандемию.

"У нас 175 тысяч школьников, им сложно объяснить про COVID-19. Надо дать возможность прийти и почувствовать праздник. Нам говорили: давайте потушим лампочки, и все. Но тогда и у маленьких горожан тоже будет ощущение, что "всё", и они с этим ощущением вырастут", - сообщил градоначальник во время сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, в конце августа администрация Екатеринбурга объявила голосование за выбор темы ледового городка в 2021 году. Жителям уральской столицы предлагались три варианта: 220 лет со дня рождения автора первого русского словаря Владимира Даля; 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и автора цикла книг "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова; "Чудо Нового года и Рождества". Однако екатеринбуржцы не смогли определиться с темой, в связи с чем было объявлено о проведении второго тура голосования.

В прошлый раз тематикой главной новогодней площадки в Екатеринбурге стало "200-летие со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями". На территории были установлены фигуры пингвинов, айсберги и корабли.

Строительство ледового городка на главной площади уральской столицы начнётся в конце ноября.